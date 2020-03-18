Суд вынес приговор участникам массовой драки на Хованском кладбище

Суд в Москве вынес приговор участникам массовой драки на Хованском кладбище в мае 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СК.

Георгий Макарьев и Шахмохмад Шаптуркаев получили 3 года 9 месяцев и 2 года 2 месяца лишения свободы соответственно.

Следователями установлено, что они участвовали в беспорядках для силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Таджикистана, с территории кладбища.

Всего по делу проходили 26 человек, проинформировали в ведомстве. Ранее начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 «Ритуал» Юрий Чабуев был осуждён на 11 лет колонии. Ещё 21 фигурант приговорён к срокам от 3 до 11,5 года.

Более 200 человек участвовали в массовых беспорядках с перестрелкой на Хованском кладбище столицы 14 мая 2016 года. Погибли три человека, более 30 получили ранения.