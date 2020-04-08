В России зафиксировали рост цен на гречку и сахар

Стоимость гречки в России в период с 31 марта по 6 апреля выросла на 3,5%, стоимость сахара-песка за тот же период выросла на 3,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Как отмечается, подорожание на гречневую крупу наблюдается в 77 российских субъектах, из них в 26 субъектах — на 5% и более.

Наибольший рост цен зафиксирован в Камчатском крае — на 21%, в Чеченской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре гречка подешевела на 1,5%.

«На сахар-песок цены выросли на 3,1%. В 16 субъектах Российской Федерации он подорожал на 5,1% и более. Самый большой рост зафиксирован в Республике Северная Осетия-Алания — на 12,6%», — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор сообщил о резком росте импорта чеснока и имбиря в Россию в начале апреля.