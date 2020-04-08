В «Деловой России» прокомментировали идею ограничить число покупателей в продуктовых магазинах

Руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» московского штаба ОНФ, член генерального совета «Деловой России» Сергей Дёмин прокомментировал идею ограничить число покупателей в торговых залах продуктовых магазинов.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что введение запрета на приближение друг к другу ближе чем на два метра никак не отразится на выручке.

По словам эксперта, у граждан уже сформировалось представление о мерах предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

«Они опасаются долго ходить по магазинам. Есть те, которые заранее в этот период запаслись гречкой и другими продуктами, у них есть эти запасы», — сказал он.

Как напомнил Дёмин, ограничение не скажется и на маленьких магазинах, поскольку на входе в подобные места уже можно увидеть объявления «Входить по одному».

«Такое решение разумно с точки зрения защиты покупателя, который будет мотивирован прийти в магазин», — добавил он.

Ранее стало известно, что Ассоциация компаний розничной торговли готовит рекомендации для магазинов.

Телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отменили примерки в пунктах выдачи интернет-магазинов.