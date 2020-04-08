Регионам выделили более 33,4 млрд рублей на оснащение медорганизаций

Правительство России приняло решение выделить регионам более 33,4 млрд рублей из резервного фонда на оснащение коечного фонда медорганизаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как отмечается в документе, средства выделены «на оснащение (переоснащение), а также на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций... для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией».

Ранее российский премьер Михаил Мишустин призвал регионы привлечь эпидемиологов в медицинские организации для защиты медперсонала от COVID-19.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 8672 случая COVID-19.