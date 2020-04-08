В рамках проекта «Дорога памяти» создали интерактивную карту с фронтовыми письмами

В рамках проекта «Дорога памяти» создали интерактивную карту с письмами участников Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ФАН.

Специалисты Planetforme нанесли фронтовые послания на карту в тех местах, где они были написаны, и дополнили их информацией о судьбе авторов. Многие из писем были прощальными.

В Planetforme надеются, что эти истории вдохновят людей, и они захотят принять участие в проекте, добавив данные о своих родственниках в общую базу «Дороги памяти».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что молодые программисты приняли участие в онлайн-хакатоне Memory.Hack, в рамках которого поработали над улучшением проекта «Дорога памяти».