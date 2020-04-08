Эксперт оценила идею перехода на сокращённую рабочую неделю

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Тренер и эксперт в области подбора персонала Анастасия Городецкая прокомментировала идею сократить рабочее время и создать удалённые рабочие места после завершения режима самоизоляции.
Эксперт оценила идею перехода на сокращённую рабочую неделю
  • РИА Новости

«Потому что время давно пришло по распределению нагрузки на сотрудников, по реорганизации всей работы. Мы работаем в XXI веке, и, безусловно, очень многие вещи можно делать быстрее, можно делать и удалённо», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, подобный опыт давно используется в странах Европы и США. 

Она добавила, что предложение, вынесенное на рассмотрение Госдумы, обязательно должно содержать часть, связанную с урегулированием вопроса о зарплате.

В 2019 году первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН оценил идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

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