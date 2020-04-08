Эксперт дал советы по защите от мошенничества на фоне коронавируса

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал RT, как обезопасить себя от новых способов мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вал разных видов мошенничества сейчас будет нарастать и уже нарастает. Это факт. Всегда в любой нестабильной ситуации просыпаются мошенники и всякий противоправный контингент. На эсэмэски вообще отвечать и реагировать не надо, тем более не надо нажимать на ссылки, потому что «заразитесь», — подчеркнул Масалович.

Эксперт отметил, что с точки зрения безопасности стоит завести вторую банковскую карточку для текущих расходов, положить на неё небольшую сумму и все расходы совершать по ней вместо основной карты.

Также, как отметил Масалович, ни при каких условиях нельзя диктовать содержимое смс-сообщений, а также данные с кредитной карты другим людям.

По его мнению, при подозрительных звонках, стоит сказать, что вы перезвоните позже.

«Я перезвоню через час. Потому что за час можно и проверить телефон и переспросить. Никогда не реагируйте сразу, именно на это расчёт. У мошенника задачи всего две: первое — вызвать неконтролируемую реакцию, второе — вызвать вас на диалог», — пояснил он.

Ранее власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса.

Отмечается, что телефонные мошенники могут звонить горожанам и сообщать о положительном тесте на COVID-19 у их родственников.

Также злоумышленники могут распространять ложную информацию о производимых выплатах.