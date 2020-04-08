Губернатор Нижегородской области подписал указ о мерах поддержки работодателей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о мерах финансовой помощи работодателям, вынужденным приостановить деятельность в нерабочие дни.

Как передаёт «Время Н», указ касается тех, кто занят в сферах музейно-выставочных пространств, парковых комплексов, детских игровых комнат, а также владельцев предприятий общепита, салонов красоты, бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, гостиниц и турагентств.

Отмечается, что областной бюджет компенсирует оплату труда работников из расчёта 13 942,53 рублей в месяц и суммы страховых взносов.

Общий объём планируемой поддержки составит 403,2 млн рублей.

«Цель указа — стимулирование работодателей к сохранению рабочих мест. Чтобы получить финансовую помощь, работодателю придётся подтвердить, что с момента введения режима повышенной готовности до вступления в силу указа число сотрудников уменьшилось не более чем на 10%», — подчеркнул Никитин.

Ранее, как сообщило издание «Янтарный край», министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер рассказала о мерах поддержки населения.