Губернатор Нижегородской области подписал указ о мерах поддержки работодателей

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о мерах финансовой помощи работодателям, вынужденным приостановить деятельность в нерабочие дни.
Губернатор Нижегородской области подписал указ о мерах поддержки работодателей
  • РИА Новости

Как передаёт «Время Н», указ касается тех, кто занят в сферах музейно-выставочных пространств, парковых комплексов, детских игровых комнат, а также владельцев предприятий общепита, салонов красоты, бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, гостиниц и турагентств.

Отмечается, что областной бюджет компенсирует оплату труда работников из расчёта 13 942,53 рублей в месяц и суммы страховых взносов.

Общий объём планируемой поддержки составит 403,2 млн рублей.

«Цель указа — стимулирование работодателей к сохранению рабочих мест. Чтобы получить финансовую помощь, работодателю придётся подтвердить, что с момента введения режима повышенной готовности до вступления в силу указа число сотрудников уменьшилось не более чем на 10%», — подчеркнул Никитин.

Ранее, как сообщило издание «Янтарный край», министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер рассказала о мерах поддержки населения.

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