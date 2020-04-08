Арендная плата за торговлю в метро в Москве отменена до 1 июля

Предприниматели, которые занимаются торговлей в переходах московского метрополитена, освобождаются от арендной платы до 1 июля.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина отменена плата за право торговли в подуличных переходах метро с 1 марта по 1 июля», — сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Отмечается, что данная мера направлена на поддержку предпринимателей, которые были вынуждены приостановить свою деятельность на фоне распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что в Москве за прошедший месяц было сделано более 200 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, анализы сдали порядка 145 тыс. человек.