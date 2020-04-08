Деньги за отменённые поездки вернут из средств фондов туроператоров

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Правительство России приняло решение о возврате туристам денег за отменённые поездки в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 из средств фондов персональной ответственности туроператоров.
Деньги за отменённые поездки вернут из средств фондов туроператоров
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт, в случае если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений... до 1 июня 2020 года, денежные суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора на основании представленного не позднее 15 апреля 2020 года в объединение туроператоров в сфере выездного туризма туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, уведомления о возврате», — говорится в документе.

При этом уточняется, что туроператор, не представивший указанное уведомление, должен перечислить ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года.

Также кабмин принял решение выделить 3,5 млрд рублей на возмещение затрат туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам и организацией вывоза туристов.

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