В Совфеде оценили ситуацию с оплатой студентами общежитий из-за коронавируса

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение Министерства науки и высшего образования ректорам высших учебных заведений снизить или отменить плату за общежитие на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

«Безусловно, это разумное предложение. Мы понимаем, что те студенты, которые сейчас не пребывают, а уехали домой и находятся на дистанционном обучении, не пользуются водой и коммунальными услугами, и, соответственно, плата должна быть снижена. Как правило, она небольшая, студенты вносят её за год, за полгода вперёд, в этих случаях вполне разумно перенести её на последующий учебный год», — подчеркнула Гумерова.

По её словам, тем студентам, которые по тем или иным причинам остались в общежитиях, должна быть оказана помощь и поддержка.

«Я уверена, что руководство вузов и студенческое самоуправление очень внимательно должны посмотреть и на эту категорию тех, кто остался в общежитиях, чтобы поддержать их в таких бытовых вопросах: в плане приобретения продуктов, приготовления еды», — заключила сенатор.

Ранее, как сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования, ведомство направило письмо ректорам высших учебных заведений с предложением снизить или отменить плату за общежитие на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

По мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, целесообразно в сложившейся ситуации снизить плату за наём и коммунальные услуги для студентов.