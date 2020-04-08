Аксёнов сравнил с фантазиями идею экс-послов США о «возвращении» Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал RT публикацию издания NPR, в которой экс-послы США в Киеве высказались о возможности «возвращения» полуострова Украине в связи с пандемией коронавируса.

«США — мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом, счёт жертв инфекции приближается к 13 тыс., а американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма. Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно. Прежде всего для самой Америки, политическая элита которой так увлеклась идеологическими химерами, что путает свои фантазии с реальностью», — написал Аксёнов во «ВКонтакте».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявления экс-послов США в Киеве.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.