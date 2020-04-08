Роспотребнадзор дал рекомендации по организации рабочего места для школьников

Роспотребнадзор дал советы по правильной организации рабочего места для школьников на дистанционном обучении.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, для достаточного естественного освещения рабочее место ребёнка рекомендуется установить у окна.

Монитор компьютера должен стоять прямо перед глазами, при этом экран следует расположить на расстоянии 60—70 см от глаз.

Стул должен стоять так, чтобы между грудью ребёнка и столом было расстояние, равное ширине его ладони.

Специалисты рекомендуют ставить книги на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз, чтобы снять нагрузку на шейный отдел и позволить ребёнку держать голову прямо.

Чтобы избежать переутомления, каждые 30—45 минут ребёнку следует отвлекаться от учёбы и проводить зарядку, а также делать гимнастику для глаз.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр образования Московской области Ирина Каклюгина прокомментировала переход образовательных учреждений региона на дистанционное обучение.