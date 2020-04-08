Роспотребнадзор дал рекомендации по организации рабочего места для школьников

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Роспотребнадзор дал советы по правильной организации рабочего места для школьников на дистанционном обучении.
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации рабочего места для школьников
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, для достаточного естественного освещения рабочее место ребёнка рекомендуется установить у окна. 

Монитор компьютера должен стоять прямо перед глазами, при этом экран следует расположить на расстоянии 60—70 см от глаз.

Стул должен стоять так, чтобы между грудью ребёнка и столом было расстояние, равное ширине его ладони.

Специалисты рекомендуют ставить книги на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз, чтобы снять нагрузку на шейный отдел и позволить ребёнку держать голову прямо. 

Чтобы избежать переутомления, каждые 30—45 минут ребёнку следует отвлекаться от учёбы и проводить зарядку, а также делать гимнастику для глаз.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр образования Московской области Ирина Каклюгина прокомментировала переход образовательных учреждений региона на дистанционное обучение.

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