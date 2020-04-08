Умер пострадавший при взрыве газа в доме в Нижегородской области

В больнице в Нижегородской области скончался 26-летний мужчина, которого извлекли из-под завалов дома, где произошёл взрыв газового баллона с последующим обрушением между подъездами.

«К сожалению, утром в Вачской больнице скончался пострадавший, который был извлечён из-под завалов», — цитирует Интерфакс представителя пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Как уточняет информационное агентство «Время Н», в здании рухнули конструкции кирпичного строения между подъездами со второго по первый этажи. В ликвидации последствий взрыва принимают участие более 200 человек и 34 единицы техники.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Три человека были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.