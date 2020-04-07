Эксперт оценил ситуацию с продажами автомобилей в России

Заместитель директора департамента по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян оценил ситуацию с продажами автомобилей в России.

«По данным аналитического агентства Russian Automotive Market Research, в I квартале 2020 года реализовано 373,6 тыс. новых авто, что на 16% больше, чем в аналогичный период 2019 года», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По словам Авакяна, в марте 2020 года было продано 158,7 тыс. новых легковых машин, что на 21% выше, чем в марте 2019-го.

Как считает эксперт, с точки зрения продаж март и весь I квартал были хорошими, но в сложившейся ситуации нужны меры поддержки.

Автодилерам Авакян рекомендует проводить работу по снижению расходов на всех уровнях и повышению эффективности бизнеса.

«Новый скачок развития может получить направление онлайн-продаж автомобилей», — добавил он.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов оценил ситуацию на российском авторынке.