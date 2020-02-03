Эксперт оценил ситуацию на российском рынке автомобилей

Директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов оценил ситуацию на российском рынке автомобилей.

«Цены будут расти в любом случае, и не только потому, что на иностранные автомобили повышается утилизационный сбор. А потому, что в общем-то инфляция всегда влияет на цены», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

С другой стороны, отметил он, когда автопроизводители хотят больше заработать и видят свою низкую маржу, они могут решить повысить цены.

Как прогнозирует Шибанов, с отечественными автомобилями это может произойти быстрее, чем инфляция, то есть рост будет более чем 4%.

Ранее руководитель федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с URA.RU прокомментировал идею резкого повышения штрафов для водителей, а также введения накопительной системы наказаний.