Путин: вся страна — вирусологи

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с распространением коронавирусной инфекции отметил, что все жители страны стали специалистами в области вирусологии.

«Прежде всего предоставлю слово нашим коллегам, специалистам как раз в области вирусологии. Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали. Вся страна — вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно», — отметил президент.

Как заявил Путин, власти на всех уровнях основывают свои действия «именно на мнении тех людей, которые всю жизнь свою посвятили этой сложной, очень важной, ответственной работе».

На совещании президент также подчеркнул, что пик эпидемии COVID-19 ещё не пройден, и призвал учиться на чужих ошибках, а не на своих. 

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