Психолог рассказала о причинах нарушения карантина рядом россиян

Семейный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова прокомментировала причины нарушения режима карантина среди россиян.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации и некоторые просто не готовы смириться с необходимостью изоляции.

«В этих обстоятельствах человек проявляет своё настоящее «я». Люди автономные, с низким уровнем ответственности, эгоистичные. Они не готовы смириться с теми обстоятельствами, которые возникли», — пояснила психолог.

Она добавила, что для таких людей первоочередными являются собственные интересы и в сегодняшних условиях подобные поведенческие черты характера обостряются.

Ранее психолог, психоаналитик Ирина Минасян, член Международной психоаналитической ассоциации, в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции.