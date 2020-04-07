В Брянской области выявили 86 предприятий, нарушивших режим самоизоляции
- Reuters
Об этом сообщает mk.ru.
Выявлено 86 нарушителей.
«Они при проведении рейдов добровольно прекратили работу», — рассказали в региональном управлении МВД России.
Также стало известно, что в Карелии зафиксированы случаи нарушения режима самоизоляции. Как передают «Невские новости», это произошло в Петрозаводске, Сортавале, Медвежьегорске и нескольких других городах.
Административные материалы направлены в суды.
Ранее сообщалось, что в Тюмени выявили более 30 человек, которые должны были находиться дома, но нарушили карантин и вышли на прогулку.