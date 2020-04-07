В Брянской области выявили 86 предприятий, нарушивших режим самоизоляции

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В Брянской области отчитались о результатах проверки организаций и торговых точек, которые должны были приостановить свою деятельность из-за ситуации с коронавирусом.
В Брянской области выявили 86 предприятий, нарушивших режим самоизоляции
  • Reuters

Об этом сообщает mk.ru.

Выявлено 86 нарушителей.

«Они при проведении рейдов добровольно прекратили работу», — рассказали в региональном управлении МВД России.

Также стало известно, что в Карелии зафиксированы случаи нарушения режима самоизоляции. Как передают «Невские новости», это произошло в Петрозаводске, Сортавале, Медвежьегорске и нескольких других городах.

Административные материалы направлены в суды.

Ранее сообщалось, что в Тюмени выявили более 30 человек, которые должны были находиться дома, но нарушили карантин и вышли на прогулку.

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