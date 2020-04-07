В Крыму выявили 58 нарушителей режима самоизоляции за сутки

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В Крыму 58 человек нарушили режим самоизоляции за сутки, заявил заместитель начальника полиции регионального МВД Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
В Крыму выявили 58 нарушителей режима самоизоляции за сутки
  • © Сергей Ведяшкин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«По месту жительства было проверено 572 человека. Нарушений не выявлено. При этом мы задокументировали 58 нарушений в части передвижения граждан без необходимых документов», — сказал Смаглин.

Также стало известно, что более 600 жителей Удмуртии нарушили режим самоизоляции. Проверки проходили с 25 марта по 5 апреля, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу управления регионального Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства совместно с полицией проверили почти 1,8 тыс. человек, прибывших из-за границы.

За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Тюмени выявили более 30 человек, которые должны были находиться дома, но нарушили карантин и вышли на прогулку.

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