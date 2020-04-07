В Курской области завели дело против подростков, пытавшихся убить опекунов и четырёх детей

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В Курской области завели уголовное дело против подростков, пытавшихся убить опекунов и четырёх детей (двух родных и двух на опеке).
В Курской области завели дело против подростков, пытавшихся убить опекунов и четырёх детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По данным следователей, две несовершеннолетние подозреваемые проживали в доме в селе Старое Роговое. 2 апреля одна из них предложила второй из личной неприязни убить всех, кто жил с ними.

Ночью 3 апреля они открыли вентили газовой плиты на кухне и покинули дом, заперев входную дверь. Один из опекунов проснулся, почувствовал запах газа и отключил его.

Ранее детский омбудсмен Забайкальского края Иван Катанаев в беседе с телеканалом «360» рассказал о семье, в которой подросток застрелил отца.

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