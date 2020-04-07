WhatsApp ограничивает пересылку сообщений из-за коронавируса
- РИА Новости
В компании напомнили о часто пересылаемых сообщениях, которые помечаются символом в виде двойной стрелки.
«Этот символ означает, что пользователь, от которого вы получили это сообщение, не является его автором», — говорится в блоге компании.
Там отметили, что эти сообщения носят менее личный характер, чем обычные сообщения.
В компании приняли решение ограничить пересылку таких сообщений — теперь их можно переслать только в один чат за раз.
Там подчеркнули, что WhatsApp работает над предотвращением распространения дезинформации, а также сотрудничает с ВОЗ и национальными министерствами здравоохранения для предоставления точных данных пользователям.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и за фейки на тему ситуации с COVID-19.