WhatsApp ограничивает пересылку сообщений из-за коронавируса

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WhatsApp ввёл ограничения на пересылаемые сообщения в мессенджере из-за возможности распространения дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
WhatsApp ограничивает пересылку сообщений из-за коронавируса
  • РИА Новости

В компании напомнили о часто пересылаемых сообщениях, которые помечаются символом в виде двойной стрелки.

«Этот символ означает, что пользователь, от которого вы получили это сообщение, не является его автором», — говорится в блоге компании.

Там отметили, что эти сообщения носят менее личный характер, чем обычные сообщения.

В компании приняли решение ограничить пересылку таких сообщений — теперь их можно переслать только в один чат за раз.

Там подчеркнули, что WhatsApp работает над предотвращением распространения дезинформации, а также сотрудничает с ВОЗ и национальными министерствами здравоохранения для предоставления точных данных пользователям.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и за фейки на тему ситуации с COVID-19.

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