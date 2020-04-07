В Роскачестве проверили новые модели смартфонов

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Роскачество провело тестирование 18 новых смартфонов семи популярных брендов.
В Роскачестве проверили новые модели смартфонов
  • РИА Новости

Как передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства, прежде всего эксперты проверили конфиденциальность и безопасность личных данных.

«Смартфон теперь воспринимается не только как мощное многофункциональное устройство, но и как хранилище личной информации обо всех сферах деятельности человека — от банковских данных до режима дня. Опрос, проведённый Роскачеством, показал, что для 86,5% респондентов важна конфиденциальность данных при использовании смартфона», — подчеркнул начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский.

Отмечается, что по итогам тестирования все 18 моделей были признаны достаточно надёжными. 

По результатам испытаний на первом месте оказался Galaxy S10+ (128GB), в десятку лучших также вошли восемь моделей смартфонов Samsung.

В «Лаборатории Касперского» также рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты Роскачества оценили эффективность антисептиков против коронавируса.

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