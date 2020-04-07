В ЦИК прокомментировали возможность переноса единого дня голосования

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Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина прокомментировала возможность переноса единого дня голосования в сентябре из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В ЦИК прокомментировали возможность переноса единого дня голосования
  • РИА Новости

«В ЦИК не обсуждалась в настоящее время тема переноса выборов единого дня голосования… Что касается сроков, когда нужно принимать решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, то это как раз середина июня», — приводит ТАСС слова Гришиной.

Единый день голосования запланирован на 13 сентября.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что новая дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация в России.

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