В ЦИК прокомментировали возможность переноса единого дня голосования

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина прокомментировала возможность переноса единого дня голосования в сентябре из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«В ЦИК не обсуждалась в настоящее время тема переноса выборов единого дня голосования… Что касается сроков, когда нужно принимать решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, то это как раз середина июня», — приводит ТАСС слова Гришиной.

Единый день голосования запланирован на 13 сентября.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что новая дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация в России.