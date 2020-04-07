В ЦИК прокомментировали возможность переноса единого дня голосования
- РИА Новости
«В ЦИК не обсуждалась в настоящее время тема переноса выборов единого дня голосования… Что касается сроков, когда нужно принимать решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, то это как раз середина июня», — приводит ТАСС слова Гришиной.
Единый день голосования запланирован на 13 сентября.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что новая дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация в России.