В ЦИК рассказали, когда определится дата голосования по Конституции

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация в России.
В ЦИК рассказали, когда определится дата голосования по Конституции
  • РИА Новости

По словам Памфиловой, досрочное голосование по внесению изменений в Конституцию России, которое должно было стартовать 1 апреля, не начнётся ввиду переноса даты голосования.

Также она отметила, что голосование по внесению изменений в основной закон не может быть совмещено с единым днём голосования в сентябре.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

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