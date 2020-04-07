В Екатеринбурге рассказали, что у вернувшихся из Киргизии россиян нет признаков ОРВИ
- РИА Новости
Как передаёт издание «ПолитЭксперт», рейс с гражданами России на борту прибыл в Екатеринбург вечером 6 апреля.
По информации оперативного штаба, все россияне прошли тепловизионный контроль и были отправлены на самоизоляцию. Признаки ОРВИ у них отсутствуют.
На десятый день с момента прибытия им проведут тест на коронавирусную инфекцию.
Отмечается, что вернувшиеся из Киргизии граждане живут в разных частях Свердловской области. Кроме того, на борту в Россию прилетели три жителя Якутии.
Россия с 6 апреля возобновила авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину.
3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.