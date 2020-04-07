В Екатеринбурге рассказали, что у вернувшихся из Киргизии россиян нет признаков ОРВИ

В свердловском оперативном штабе по профилактике коронавируса рассказали, что 35 граждан России были доставлены из Бишкека в Екатеринбург самолётом компании «Уральские авиалинии».

Как передаёт издание «ПолитЭксперт», рейс с гражданами России на борту прибыл в Екатеринбург вечером 6 апреля.

По информации оперативного штаба, все россияне прошли тепловизионный контроль и были отправлены на самоизоляцию. Признаки ОРВИ у них отсутствуют.

На десятый день с момента прибытия им проведут тест на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что вернувшиеся из Киргизии граждане живут в разных частях Свердловской области. Кроме того, на борту в Россию прилетели три жителя Якутии.

Россия с 6 апреля возобновила авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.