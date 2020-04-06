Власти Подмосковья прокомментировали дистанционное обучение школьников

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина прокомментировала дистанционное обучение школьников.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Хочу обратиться ко всем родителям, у меня двое детей — школьники, и я с вами через это прохожу. Единственная просьба — набраться терпения. Мы всё преодолеем. Не только Московская область, но и страна, и весь мир оказались впервые в такой ситуации», — заявила Каклюгина.

По её словам, программу можно изучать несколькими способами через Школьный портал.

Первый способ — когда ребёнок занимается по расписанию (учитель присылает ссылку на контент, ребёнок смотрит объяснение и выполняет домашнее задание онлайн).

Второй вариант — когда учитель общается с детьми через специальные программы, например Zoom или Skype. Детям может потребоваться помощь родителей, чтобы всё настроить.

Как отметила Каклюгина, родители тоже участвуют в образовательном процессе и должны контролировать, как дети выполняют домашнее задание.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.