Власти Подмосковья прокомментировали дистанционное обучение школьников

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Министр образования Московской области Ирина Каклюгина прокомментировала дистанционное обучение школьников.
Власти Подмосковья прокомментировали дистанционное обучение школьников
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Хочу обратиться ко всем родителям, у меня двое детей — школьники, и я с вами через это прохожу. Единственная просьба — набраться терпения. Мы всё преодолеем. Не только Московская область, но и страна, и весь мир оказались впервые в такой ситуации», — заявила Каклюгина.

По её словам, программу можно изучать несколькими способами через Школьный портал.

Первый способ — когда ребёнок занимается по расписанию (учитель присылает ссылку на контент, ребёнок смотрит объяснение и выполняет домашнее задание онлайн).

Второй вариант — когда учитель общается с детьми через специальные программы, например Zoom или Skype. Детям может потребоваться помощь родителей, чтобы всё настроить.

Как отметила Каклюгина, родители тоже участвуют в образовательном процессе и должны контролировать, как дети выполняют домашнее задание.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.

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