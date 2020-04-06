В Забайкальском крае вынесли приговор матери, обвиняемой в истязании ребёнка

В Краснокаменске вынесли приговор матери, обвиняемой в истязании несовершеннолетней дочери. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Как передаёт Newinform, женщина приговорена к трём годам девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что подсудимая не ухаживала за девочкой и злоупотребляла алкоголем. Она била дочь за малейшую провинность или без причины.

«Вину в совершённых преступлениях женщина признала частично», — отметили в прокуратуре.

Подсудимая лишена родительских прав со взысканием алиментов в пользу дочери. Девочку передали под опеку.

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