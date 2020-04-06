В Забайкальском крае вынесли приговор матери, обвиняемой в истязании ребёнка
- РИА Новости
Как передаёт Newinform, женщина приговорена к трём годам девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Установлено, что подсудимая не ухаживала за девочкой и злоупотребляла алкоголем. Она била дочь за малейшую провинность или без причины.
«Вину в совершённых преступлениях женщина признала частично», — отметили в прокуратуре.
Подсудимая лишена родительских прав со взысканием алиментов в пользу дочери. Девочку передали под опеку.
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