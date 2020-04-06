Экипажи малых ракетных кораблей Балтфлота отработали отражение воздушного нападения

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Экипажи малых ракетных кораблей «Мытищи» и «Советск» Балтийского флота отработали отражение воздушного нападения условного противника.
Экипажи малых ракетных кораблей Балтфлота отработали отражение воздушного нападения
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В частности, были выполнены условные стрельбы средствами противовоздушной обороны. Расчёты боевых постов также применили комплексы радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и отработали манёвры по уклонению от ударов управляемым оружием.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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