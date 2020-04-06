Риелтор оценил перспективы рынка недвижимости в России

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак оценил перспективы рынка недвижимости.
Риелтор оценил перспективы рынка недвижимости в России
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что в долгосрочной перспективе спросу ничего не угрожает и что происходящее в данный момент — временное явление.

«Сейчас есть застройщики, которые испытывают очень жёсткие проблемы с финансированием стройки, но это лишь частные случаи. Для того чтобы рынок просел на 20—30%, нужны какие-то очень серьёзные причины», — пояснил Полторак.

По его словам, месяц простоя ощущается весьма болезненно, но для крупных компаний это некритично.

Ранее эксперты рассчитали потери застройщиков из-за коронавируса.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.

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