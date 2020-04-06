Эксперт оценил ситуацию на рынке аренды жилья в Петербурге

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Эксперт рынка недвижимости Дмитрий Луцевич оценил ситуацию на рынке аренды жилья в Санкт-Петербурге.
Эксперт оценил ситуацию на рынке аренды жилья в Петербурге
  • РИА Новости

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что этот сегмент, как и весь рынок недвижимости, неактивен.

«Причин может быть много, но, если сравнивать ситуацию с январём, конечно, это время пика и время, когда люди едут в Петербург. Соответственно, им нужно где-то жить», — отметил Луцевич.

По его словам, скорее всего, те, кто снимает жильё, будут искать варианты у родственников, чтобы минимизировать свои затраты.

Как отметил эксперт, дальнейшую ситуацию прогнозировать очень сложно и это не зависит от класса жилья.

«На рынке аренды будет спад на 10—15 %. Это будет не сейчас, а примерно с конца апреля, и мы сможем увидеть динамику на понижение. К лету всегда люди переезжали и рынок аренды оживлялся. Сейчас нет возможности приехать, поэтому рынок аренды просядет очень сильно», — полагает он.

Ранее исполнительный директор агентства недвижимости «Новосёл» Кирилл Гнётов в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупке недвижимости на Урале.

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