Эксперт дал рекомендации по покупке недвижимости на Урале

Исполнительный директор агентства недвижимости «Новосёл» Кирилл Гнётов дал рекомендации по покупке недвижимости на Урале.

В беседе с URA.RU он посоветовал проявлять осмотрительность.

«Если вы располагаете тремя миллионами рублей и хотели их инвестировать полностью в приобретение квартиры, я бы рекомендовал потратить два, а миллион всё-таки сохранить», — сказал эксперт.

Как отметил Гнётов, на данный момент наибольший спрос — на квартиры до двух миллионов рублей.

Эксперт также отметил, что нет смысла выжидать, что что-то радикально изменится, поскольку большинство сделок проводится в формате обмена.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.