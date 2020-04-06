Эксперт дал рекомендации по покупке недвижимости на Урале

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Исполнительный директор агентства недвижимости «Новосёл» Кирилл Гнётов дал рекомендации по покупке недвижимости на Урале.
Эксперт дал рекомендации по покупке недвижимости на Урале
  • АГН «Москва»

В беседе с URA.RU он посоветовал проявлять осмотрительность.

«Если вы располагаете тремя миллионами рублей и хотели их инвестировать полностью в приобретение квартиры, я бы рекомендовал потратить два, а миллион всё-таки сохранить», — сказал эксперт.

Как отметил Гнётов, на данный момент наибольший спрос — на квартиры до двух миллионов рублей.

Эксперт также отметил, что нет смысла выжидать, что что-то радикально изменится, поскольку большинство сделок проводится в формате обмена.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.

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