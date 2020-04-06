Суд оштрафовал задержанного на Патриарших прудах москвича
- РИА Новости
«Суд постановил оштрафовать на тысячу рублей Иисуса Воробьёва», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Сам Воробьёв участвовал в заседании суда по видеосвязи из-за мер по предупреждению распространения коронавируса.
Ранее в МВД Москвы пояснили, что мужчина был задержан на Патриарших прудах за неповиновение полиции.
Там уточнили, что сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции, но мужчина не реагировал и спорил с патрульными.
В отношении задержанного был составлен административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Реакция москвича на задержание попала на видео.