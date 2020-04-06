Суд оштрафовал задержанного на Патриарших прудах москвича

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Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей Иисуса Воробьёва, задержанного на Патриарших прудах во время прогулки с собакой, за невыполнение требований полиции.
Суд оштрафовал задержанного на Патриарших прудах москвича
  • РИА Новости

«Суд постановил оштрафовать на тысячу рублей Иисуса Воробьёва», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Сам Воробьёв участвовал в заседании суда по видеосвязи из-за мер по предупреждению распространения коронавируса.

Ранее в МВД Москвы пояснили, что мужчина был задержан на Патриарших прудах за неповиновение полиции.

Там уточнили, что сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции, но мужчина не реагировал и спорил с патрульными.

В отношении задержанного был составлен административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Реакция москвича на задержание попала на видео.

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