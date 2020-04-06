Эксперт оценил влияние сна на состояние здоровья

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Врач-сомнолог Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова, прокомментировал влияние сна на здоровье человека.
Эксперт оценил влияние сна на состояние здоровья
  • Pixabay

«Исследования многократные проводились по влиянию сна на психологические патологии. В пору эпидемии вирусных заболеваний продолжительность сна серьёзно влияет на вероятность заразиться вирусными заболеваниями. Если человек спит меньше пяти часов, то вероятность заболеть становится значительно выше — примерно на 250%», — отметил Калинкин в беседе с Inforeactor.

Он добавил, что только здоровый отдых может оказывать протективное воздействие и рекомендовал повышать качество сна.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова в беседе с радио Sputnik прокомментировала значение режима сна для укрепления иммунитета.

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