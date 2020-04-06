В Госдуме оценили идею телетрансляций уроков из лучших школ России

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов прокомментировал инициативу транслировать по телевидению уроки из лучших школ России.

В беседе с ФАН он отметил, что эта идея требует безотлагательной реализации.

«С сегодняшнего дня значительная часть школьников перешли на дистанционное обучение. Из-за резко увеличившейся нагрузки интернет-сеть нередко виснет, да и не у каждого в семье есть несколько компьютеров, чтобы заниматься могли одновременно несколько детей. Учебная цифровая телепрограмма снимает эти проблемы, ведь нужный урок можно посмотреть, а если надо — и повторить в любое удобное время», — пояснил Вострецов.

Он добавил, что на этом же канале необходимо представить научно-познавательные и художественные фильмы, а также музыкальные иллюстрации по каждому предмету.

Ранее участник Совета по общему образованию и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Госдумы Константин Деревянко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с переходом российских школ на систему дистанционного обучения.