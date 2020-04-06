В Москве продезинфицировали подъезды жилых домов и дороги

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В Москве в рамках мер для нераспространения коронавируса провели дезинфекцию дорог, дворов, подъездов и лифтов жилых домов. Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
В Москве продезинфицировали подъезды жилых домов и дороги
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, была проведена обработка специальными средствами 7,6 тыс. объектов дорожного хозяйства и более 25 тыс. дворовых территорий.

«Кроме того, было продезинфицировано более 110 тыс. подъездов и почти 114 тыс. лифтовых кабин в свыше 34 тыс. жилых домов», — рассказал он.

В конце марта Роспотребнадзор обязал службы Департамента ЖКХ Москвы уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают лица, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса.

По данным на 6 апреля, в России зафиксировано 6343 случая заражения COVID-19, из них в Москве — 4484. 

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