В Москве продезинфицировали подъезды жилых домов и дороги

В Москве в рамках мер для нераспространения коронавируса провели дезинфекцию дорог, дворов, подъездов и лифтов жилых домов. Об этом, как пишет ТАСС, заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, была проведена обработка специальными средствами 7,6 тыс. объектов дорожного хозяйства и более 25 тыс. дворовых территорий.

«Кроме того, было продезинфицировано более 110 тыс. подъездов и почти 114 тыс. лифтовых кабин в свыше 34 тыс. жилых домов», — рассказал он.

В конце марта Роспотребнадзор обязал службы Департамента ЖКХ Москвы уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают лица, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса.

По данным на 6 апреля, в России зафиксировано 6343 случая заражения COVID-19, из них в Москве — 4484.