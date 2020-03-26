Роспотребнадзор обязал дезинфицировать карантинные подъезды в Москве

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Управление Роспотребнадзора по Москве обязало службы департамента ЖКХ по Москве уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса.
Роспотребнадзор обязал дезинфицировать карантинные подъезды в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба столичного управления ведомства.

«В адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы направлено предписание о проведении уборки с применением дезинфицирующих средств в жилых домах по месту пребывания граждан, находящихся в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в случае обнаружения граждан с лабораторным подтверждением коронавируса ГУП «Московский городской центр дезинфекции» проводит заключительную дезинфекцию в квартире и подъезде жилого дома по месту фактического пребывания заражённого.

При этом контактирующим с больным лицам вручается постановление о временной изоляции и проведении дезинфекции жилья.

«Места общего пользования жилых домов в данном случае дезинфицируются силами управляющих компаний под контролем департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее в МВД сообщили, что в России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

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