Роспотребнадзор обязал дезинфицировать карантинные подъезды в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве обязало службы департамента ЖКХ по Москве уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба столичного управления ведомства.

«В адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы направлено предписание о проведении уборки с применением дезинфицирующих средств в жилых домах по месту пребывания граждан, находящихся в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в случае обнаружения граждан с лабораторным подтверждением коронавируса ГУП «Московский городской центр дезинфекции» проводит заключительную дезинфекцию в квартире и подъезде жилого дома по месту фактического пребывания заражённого.

При этом контактирующим с больным лицам вручается постановление о временной изоляции и проведении дезинфекции жилья.

«Места общего пользования жилых домов в данном случае дезинфицируются силами управляющих компаний под контролем департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее в МВД сообщили, что в России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.