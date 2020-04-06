Образовательные организации Оренбургской области получат федеральные субсидии

В 2020 и 2021 годах 11 образовательных учреждений Оренбургской области получат федеральные субсидии. Они вошли в число победителей конкурса, организатором которого выступило Министерство просвещения России.

РИА Новости