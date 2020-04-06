Образовательные организации Оренбургской области получат федеральные субсидии
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Гранты предоставляются в рамках национального проекта «Цифровая экономика» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
По направлению «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций» субсидии получили девять образовательных организаций региона.
В программе «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий» гранты получат Ташлинский политехнический техникум и Оренбургский учётно-финансовый техникум.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные школьники смогут пройти онлайн-стажировки в крупных компаниях.