Образовательные организации Оренбургской области получат федеральные субсидии

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В 2020 и 2021 годах 11 образовательных учреждений Оренбургской области получат федеральные субсидии. Они вошли в число победителей конкурса, организатором которого выступило Министерство просвещения России.
Образовательные организации Оренбургской области получат федеральные субсидии
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Гранты предоставляются в рамках национального проекта «Цифровая экономика» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

По направлению «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций» субсидии получили девять образовательных организаций региона.

В программе «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий» гранты получат Ташлинский политехнический техникум и Оренбургский учётно-финансовый техникум.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные школьники смогут пройти онлайн-стажировки в крупных компаниях.

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