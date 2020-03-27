Подмосковные школьники смогут пройти онлайн-стажировки в крупных компаниях

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Школьники смогут пройти онлайн-стажировки в крупных компаниях в рамках проекта «Карта талантов Подмосковья».
Подмосковные школьники смогут пройти онлайн-стажировки в крупных компаниях
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Практика предназначена для учеников 7—11 классов, прошедших диагностику и получивших рекомендации от своих образовательных учреждений.

Детям предложат ознакомиться с работой таких компаний, как Danone, Coca-Cola HBC Россия, СТС Медиа.

«В Подмосковье всё больше внимания уделяют внедрению в образование информационных технологий. И такие возможности особенно важны в период дистанционного обучения», — заявили в пресс-службе регионального Минобразования.

Проект запустили в декабре 2019 года. К платформе подключились более 140 тыс. школьников.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.

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