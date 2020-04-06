У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщили в УФСИН по Рязанской области.
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
В колонии проводится регулярная дезинфекция, кварцевание и проветривание всех помещений и прилегающей территории.
«В колонии... прекращён приём осуждённых и перевод их в другие учреждения УИС, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также приём посылок и передач», — добавили в УФСИН.
В то же время там уточнили, что у заболевшего сотрудника лёгкая форма заболевания, он и его семья находятся на самоизоляции и не нуждаются в госпитализации.
В ведомстве подчеркнули, что в регионе не подтверждены случаи заражения коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых или осуждённых, находящихся в исправительных колониях.
Ранее в ОНК Москвы сообщили RT об отмене посылок для заключённых в СИЗО из-за угрозы распространения коронавируса.