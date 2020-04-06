У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

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У сотрудника исправительной колонии №5 в Рязанской области выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Анализы на COVID-19 у контактировавших с ним лиц, включая осуждённых с признаками ОРВИ, показали отрицательные результаты.
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщили в УФСИН по Рязанской области.

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.

В колонии проводится регулярная дезинфекция, кварцевание и проветривание всех помещений и прилегающей территории.

«В колонии... прекращён приём осуждённых и перевод их в другие учреждения УИС, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также приём посылок и передач», — добавили в УФСИН.

В то же время там уточнили, что у заболевшего сотрудника лёгкая форма заболевания, он и его семья находятся на самоизоляции и не нуждаются в госпитализации.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе не подтверждены случаи заражения коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых или осуждённых, находящихся в исправительных колониях.

Ранее в ОНК Москвы сообщили RT об отмене посылок для заключённых в СИЗО из-за угрозы распространения коронавируса.

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