В Ростовской области начали проверку по факту гибели двух детей при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Чтобы установить точные причины смерти детей, назначены судебно-медицинские экспертизы», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что произошло загорание частного дома. Площадь пожара составила около 40 кв. м.
С места происшествия были спасены двое взрослых и двое детей. В течение получаса пожар удалось ликвидировать.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.