В Ростовской области начали проверку по факту гибели двух детей при пожаре

В Батайске начали проверку по факту гибели двух малолетних детей при пожаре, заявили в СУ СК России по Ростовской области.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Чтобы установить точные причины смерти детей, назначены судебно-медицинские экспертизы», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что произошло загорание частного дома. Площадь пожара составила около 40 кв. м.

С места происшествия были спасены двое взрослых и двое детей. В течение получаса пожар удалось ликвидировать.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.