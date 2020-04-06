В Ростовской области начали проверку по факту гибели двух детей при пожаре

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В Батайске начали проверку по факту гибели двух малолетних детей при пожаре, заявили в СУ СК России по Ростовской области.
В Ростовской области начали проверку по факту гибели двух детей при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Чтобы установить точные причины смерти детей, назначены судебно-медицинские экспертизы», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что произошло загорание частного дома. Площадь пожара составила около 40 кв. м.

С места происшествия были спасены двое взрослых и двое детей. В течение получаса пожар удалось ликвидировать.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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