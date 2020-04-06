В Гильдии риелторов рассказали о ситуации на рынке недвижимости

Член Гильдии риелторов, генеральный директор «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков рассказал о ситуации на рынке недвижимости.

«На мой взгляд, сейчас есть только один правильный прогноз. Он заключается в том, что любой прогноз, который озвучивается в данный момент времени, — неправильный», — заявил он в беседе с Newinform.

Как пояснил Барсуков, непонятно, когда разрешится ситуация с пандемией коронавируса и что будет происходить с ценами на нефть.

Он также напомнил, что ажиотаж на рынке был в марте, когда все, кто имел возможность купить квартиру, массово стали её покупать, поскольку опасались роста цен.

По словам эксперта, есть все шансы на то, что цены упадут на 30% и более, на то, что они вырастут или останутся неизменными.

«Кто-то из тех, кто сейчас что-то прогнозирует, будет в итоге прав», — добавил он.

Ранее сообщалось, что кредитное рейтинговое агентство НКР спрогнозировало три сценария по изменению потребительского спроса на жильё из-за ситуации с коронавирусом.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.