В Петербурге суд дал 4 года колонии обманывавшим стариков мошенникам

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В Санкт-Петербурге суд приговорил к четырём годам колонии организаторов преступной группы, продававшей пенсионерам биологически активные добавки под видом лекарств.
В Петербурге суд дал 4 года колонии обманывавшим стариков мошенникам
  • РИА Новости

Об этом сообщает СК России.

«В Санкт-Петербурге члены организованной группы признаны виновными в совершении мошенничества в отношении пожилых граждан», — указывается в заявлении.

Отмечается, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Игоря Калачёва, Олега Суслова и 18 лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

«Приговором суда Калачёву и Суслову назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы каждому, их соучастникам назначено наказание в виде условного лишения свободы», — говорится в заявлении.

В феврале URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор участникам преступной группы, в течение двух лет занимавшейся мошенничеством в сфере недвижимости.

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