В Петербурге суд дал 4 года колонии обманывавшим стариков мошенникам
- РИА Новости
Об этом сообщает СК России.
«В Санкт-Петербурге члены организованной группы признаны виновными в совершении мошенничества в отношении пожилых граждан», — указывается в заявлении.
Отмечается, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Игоря Калачёва, Олега Суслова и 18 лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).
«Приговором суда Калачёву и Суслову назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы каждому, их соучастникам назначено наказание в виде условного лишения свободы», — говорится в заявлении.
В феврале URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор участникам преступной группы, в течение двух лет занимавшейся мошенничеством в сфере недвижимости.