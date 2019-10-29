В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

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В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
  • © РИА Новости

По данному делу задержаны восемь человек. В ходе обысков в домах подозреваемых, а также в нотариальных конторах и архивах было обнаружено и изъято более 2,5 млн рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры и поддельные документы.

Заведено уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

В феврале URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор участникам преступной группы, в течение двух лет занимавшейся мошенничеством в сфере недвижимости.

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