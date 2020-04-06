В Крыму рассказали о мерах поддержки туризма

Министерство курортов и туризма Республики Крым разработало ряд предложений по сохранению туристической отрасли.

Как передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства, среди предложений — послабление налоговой нагрузки и мораторий по аренде госсобственности.

«На уровне региона предлагается рассмотреть возможность послабления в части оплаты имущественного и земельного налога, снижение ставки единого налога по упрощённой системе налогообложения, корректировку системы взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями и мораторий по аренде госсобственности», — отметили в пресс-службе.

В Минкурортов уточнили, что предложенные первоочередные меры по поддержке санаторно-курортной и туристической сферы республики переданы на согласование в Минфин Крыма и в Федеральное агентство по туризму.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал в беседе с НСН меры поддержки отрасли.