В Крыму рассказали о мерах поддержки туризма
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- РИА Новости
Как передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства, среди предложений — послабление налоговой нагрузки и мораторий по аренде госсобственности.
«На уровне региона предлагается рассмотреть возможность послабления в части оплаты имущественного и земельного налога, снижение ставки единого налога по упрощённой системе налогообложения, корректировку системы взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями и мораторий по аренде госсобственности», — отметили в пресс-службе.
В Минкурортов уточнили, что предложенные первоочередные меры по поддержке санаторно-курортной и туристической сферы республики переданы на согласование в Минфин Крыма и в Федеральное агентство по туризму.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал в беседе с НСН меры поддержки отрасли.