Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

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Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
  • РИА Новости

Запрет вступает в силу с момента опубликования постановления правительства.

Отмечается, что на «каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы».

При этом максимальный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам товаров не должен быть выше чем 10 копеек за одну единицу.

Среди медицинских изделий, на которые введены ограничения, указаны респираторы, медицинские маски, перчатки, марля и комплекты защитной одежды для медицинских работников.

Ранее Минздрав России из-за пандемии коронавируса рекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны контактировать с людьми во время исполнения обязанностей. 

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