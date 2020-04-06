Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
- РИА Новости
Запрет вступает в силу с момента опубликования постановления правительства.
Отмечается, что на «каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы».
При этом максимальный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам товаров не должен быть выше чем 10 копеек за одну единицу.
Среди медицинских изделий, на которые введены ограничения, указаны респираторы, медицинские маски, перчатки, марля и комплекты защитной одежды для медицинских работников.
Ранее Минздрав России из-за пандемии коронавируса рекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны контактировать с людьми во время исполнения обязанностей.