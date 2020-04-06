Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдёт дистанционно

Короткая ссылка
Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников будет проведён дистанционно.
Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдёт дистанционно
  • © mos.ru

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства города, этап стартует 15 апреля для учащихся четвёртых-десятых классов. 

Отмечается, что специалисты подготовили задания по 24 дисциплинам олимпиады. 

«Сейчас в условиях дистанционного обучения пригласительный этап даёт школьнику много дополнительных возможностей. Я очень советую поучаствовать в соревновании не только по любимым предметам, а, посмотрев задания прошлых лет на сайте, попробовать себя и в других дисциплинах», — пояснил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

В январе портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить