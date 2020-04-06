Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдёт дистанционно

Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников будет проведён дистанционно.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства города, этап стартует 15 апреля для учащихся четвёртых-десятых классов.

Отмечается, что специалисты подготовили задания по 24 дисциплинам олимпиады.

«Сейчас в условиях дистанционного обучения пригласительный этап даёт школьнику много дополнительных возможностей. Я очень советую поучаствовать в соревновании не только по любимым предметам, а, посмотрев задания прошлых лет на сайте, попробовать себя и в других дисциплинах», — пояснил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

В январе портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.