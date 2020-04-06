Исследования на коронавирус будут оплачиваться по программе ОМС

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Лабораторные исследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в России будут оплачиваться по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Исследования на коронавирус будут оплачиваться по программе ОМС
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс.

«По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус», — сказал Мишустин.

Ранее Росздравнадзор зарегистрировал первый российский экспресс-тест на COVID-19.

По данным биофармацевтической компании «Генериум», тест был разработан группой компаний «Медико-биологический союз». Он позволяет в течение 40 минут определить наличие коронавируса с точностью более 94%.

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