Исследования на коронавирус будут оплачиваться по программе ОМС

Лабораторные исследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в России будут оплачиваться по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом информирует Интерфакс.

«По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус», — сказал Мишустин.

Ранее Росздравнадзор зарегистрировал первый российский экспресс-тест на COVID-19.

По данным биофармацевтической компании «Генериум», тест был разработан группой компаний «Медико-биологический союз». Он позволяет в течение 40 минут определить наличие коронавируса с точностью более 94%.