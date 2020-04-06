Выплаты оставшимся за рубежом россиянам начнут поступать 6 апреля
- РИА Новости
Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Мишустин напомнил, что кабмин выделил Министерству иностранных дел России 500 млн рублей для оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом.
«Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления, и первые средства начнут поступать уже сегодня», — цитирует премьера ТАСС.
Ранее МИД получил выделенные правительством деньги для помощи россиянам за рубежом.