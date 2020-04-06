Выплаты оставшимся за рубежом россиянам начнут поступать 6 апреля

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Первые выплаты на банковские карты российских граждан, которые пока не могут покинуть другие страны и вернуться в Россию на фоне пандемии коронавируса, начнут поступать в понедельник, 6 апреля. 
Выплаты оставшимся за рубежом россиянам начнут поступать 6 апреля
  • РИА Новости

Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин напомнил, что кабмин выделил Министерству иностранных дел России 500 млн рублей для оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом.

«Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления, и первые средства начнут поступать уже сегодня», — цитирует премьера ТАСС.

Ранее МИД получил выделенные правительством деньги для помощи россиянам за рубежом.

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