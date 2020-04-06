Выплаты оставшимся за рубежом россиянам начнут поступать 6 апреля

Первые выплаты на банковские карты российских граждан, которые пока не могут покинуть другие страны и вернуться в Россию на фоне пандемии коронавируса, начнут поступать в понедельник, 6 апреля.

РИА Новости