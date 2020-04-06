В Тюменской области задержали подозреваемого в стрельбе

Правоохранительные органы задержали в Тюменской области человека, устроившего стрельбу в деревне Маслова.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

«Подозреваемый задержан, ружьё изъято. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 5 апреля подозреваемый приехал на тракторе в деревню Маслова Тобольского района, где проживала его дочь с семьёй. Подъехав к дому родственников, мужчина трактором перевернул автомобиль.

На улицу из дома выбежали дочь, зять и 17-летний внук мужчины. Злоумышленник достал охотничье ружьё и произвёл около десяти выстрелов в потерпевших.

В результате выстрелов 36-летней женщине причинены ранения груди и головы, она находится в реанимации. 42-летний мужчина получил лёгкие ранения, несовершеннолетний не пострадал.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Тобольского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух лиц)», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области пострадали три человека.